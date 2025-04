LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 54-Jährigem

Ranis (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 22.15 Uhr, befuhr die 19-jährige Fahrerin eines PKW die Ortslage Ranis aus Richtung Krölpa kommend. In der Wöhlsdorfer Straße, kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem abgeparkten PKW. Die junge Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

