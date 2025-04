LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Radfahrer

Schwarzmühle (ots) - Am Sonntag, gegen 14.15 Uhr, befuhr der 53-jährige Fahrer eines Motorrades die Landstraße aus Katzhütte kommend in Richtung Sitzendorf. In der Ortslage Mellenbach, etwa 1 km nach dem Ortseingang, kam er aus bisher unbekannten Gründen in einer scharfen Linkskurve zu Fall. Dabei zog sich der Mann Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

