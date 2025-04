LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Neustadt an der Orla (ots) - Am Samstag, den 12.04.2025 kam es gegen 19:00 Uhr in der Arnshaugker Straße in 07806 Neustadt an der Orla, a.H. des Pflegewohnheimes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines PKW SUV, vermutlich Farbe Schwarz oder Rot, kollidierte mit einer Straßenlampe, welche sich auf einer Verkehrsinsel neben dem Pflegewohnheim befindet und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der PKW ...

