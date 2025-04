LPI-SLF: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Gefell/ Göttengrün (ots) - In Göttengrün kam es am Donnerstagnachmittag zu einem PKW-Brand. Ein 23-Jähriger sowie ein 12-Jähriger befanden sich im PKW und durchfuhren gegen 16 Uhr die Ortslage Göttengrün. Aus unbekannter Ursache kam es dann zur Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes, sodass beide den VW Caddy am Straßenrand abstellten bzw. ausstiegen. Durch Löschversuche wurden die beiden leichtverletzt und ...

