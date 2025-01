Polizei Paderborn

POL-PB: Raubopfer beißt Täter - Tatverdächtiger mit Bisswunde festgenommen

Paderborn (ots)

(mb) Kurz nach einem Raubdelikt an der Westernmauer hat die Polizei am späten Dienstagabend einen 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der dringende Tatverdacht gegen den Mann basiert auf Zeugenaussagen und einer markanten Bissverletzung.

Um 23.25 Uhr bemerkten mehrere Zeugen, Anwohner und Passanten, eine Auseinandersetzung an der Westernmauer auf der ersten Ebene oberhalb der Brückengasse. Ein junger Mann rief um Hilfe, während er von zwei Personen geschlagen wurde. Durch Zeugen gingen Notrufe bei der Polizei ein.

Am Einsatzort trafen Polizisten auf das leicht verletzte 25-jährige Opfer. Der unter Drogen- und Alkoholeinwirkung stehende Paderborner gab an, an der Bushaltestelle von einem fremden jungen Mann angesprochen worden zu sein. Er hatte sich mit dem Mann unterhalten und Vodka zu trinken bekommen. Ein weiterer Mann sei hinzugekommen und zu dritt seien sie die Treppe zur oberen Ebene hinauf gegangen. Dort hatten die beiden fremden Männer den 25-Jährigen plötzlich angegriffen und zu Boden gebracht. Sie durchwühlten die Jackentaschen des Opfers. Der 25-Jährige gab an, er habe sich heftig gewehrt und einem der Täter kräftig in den haarlosen Kopf gebissen. Als die Täter die aufmerksam gewordenen Zeugen bemerkt hatten, flüchteten sie. Dem Geschädigten fehlten eine Bluetooth-Box, ein Schlüsselbund und das Handy. Die Box und die Schlüssel konnten in Tatortnähe aufgefunden werden.

Noch während der Anzeigenaufnahme am Tatort tauchte ein Tatverdächtiger in der Nähe auf und wurde vom Opfer erkannt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den mutmaßlichen Räuber und nahmen ihn vorläufig fest. Nicht nur die Täterbeschreibung traf auf den 24-Jährigen zu, er hatte auch eine deutliche frische Bisswunde auf dem Kopf. Der Tatverdächtige kam ins Polizeigewahrsam. Die Fahndung nach dem zweiten Täter dauert an.

Das verletzte Opfer wurde von Angehörigen abgeholt.

Der Tatverdächtige kommt aus Algerien und ist in Bad Driburg untergebracht. Da er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wird der 24-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt. Gegen den Tatverdächtigen laufen bereits weitere Strafverfahren.

Die Polizei sucht in dem Fall noch weitere Zeugen, die weitere Angaben zu dem flüchtigen zweiten Täter machen können. Es soll sich ebenfalls um einen Südländer handeln. Er wird etwas älter als 24 Jahre und sehr klein beschrieben. Bekleidet war der Komplize mit einer dunkelblau-grauen Bomberjacke mit Kapuze. Er trug eine Mütze und hatte die Kapuze darüber gezogen.

Zudem wird ein etwa 15 Jahre altes Mädchen als Zeugin gesucht, die bei der Tat zugegen gewesen sein soll.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell