LPI-SLF: PKW-Brand mit Verletzten durch Löscharbeiten

Sonneberg (ots) - Am heutigen frühen Morgen, gegen 00.40 Uhr, wurde in Sonneberg in der Forschengereuther Straße der 40-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Gegen 00.20 Uhr wurde ebenfalls in Sonneberg in der Köppelsdorfer Straße der 26-jährige Fahrer eines PKW einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,1 Promille. ...

