Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fiat kollidiert mit Pedelec: Unfall im Kreuzungsbereich Caldenhofer Weg/ Unterer Heideweg

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Caldenhofer Weg / Unterer Heideweg am Mittwoch, 5. März, gegen 10.25 Uhr, wurde eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin mit leichten Verletzungen in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert.

Die Frau aus Hamm war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Caldenhofer Weges unterwegs, als sie im Einmündungsbereich Unterer Heideweg mit dem Fiat einer 44-Jährigen zusammenstieß.

Die Fiat-Fahrerin aus Hamm befuhr den Caldenhofer Weg in südöstlicher Richtung und beabsichtigte nach rechts in den Unteren Heideweg abzubiegen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht - sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für den fließenden Verkehr gesperrt.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell