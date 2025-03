POL-HAM: Nach Schlägerei auf Spielplatz - Unbekannte flüchten

Hamm-Mitte (ots) - Zivilen Einsatzkräften der Polizei Hamm fiel am Dienstag, 4. März, gegen 14.12 Uhr ein 22-jähriger Mann in der Bahnhofstraße auf, der mutmaßlich, mit Betäubungsmitteln handelte. Die hinzugerufenen Beamten der SiKo-Streife überprüften daraufhin den 22-Jährigen und fanden in unmittelbarer Nähe ein kleines Betäubungsmittellager. Insgesamt ...

mehr