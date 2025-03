POL-HAM: Störungsfreie Versammlung in der Hammer Innenstadt

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Autoaufbrecher hat am Dienstag, 4. März, kurz nach 18 Uhr, mit einem Nothammer die Seitenscheibe eines an der Hafenstraße geparkten Fahrzeugs eingeschlagen - und ist anschließend mit einem blauen Korb als Diebesgut geflüchtet. Zeugen konnten den Mann dabei beobachten, wie er sich mit einem Nothammer an der Scheibe zu schaffen machte, anschließend in das geparkte Fahrzeug ...

