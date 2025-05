Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht, Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht, Verkehrskontrollen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

K3919/Mudau: Verletzter Motorradfahrer auf Fahrbahn aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am Dienstag ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 3919 bei Mudau. Der 64-jährige Biker fuhr, vermutlich in den Abendstunden, von Hesselbach kommend in Richtung Schloßau/Seitzenbuche. Kurz vor der Kreuzung beim Parkplatz am Limespfad wurde der Mann, gegen 19 Uhr, von einem anderen Motorradfahrer auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Der Zweiradfahrer erlitt, allem Anschein nach durch den Sturz, schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Harley-Davidson lag quer auf der Fahrbahn und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: BMW-Fahrer gefährdet Fußgänger - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, gefährdete der Fahrer eines grauen oder silbernen BMW in Walldürn mehrere Personen. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei, dass ein BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Innenstadt und der Oberen Vorstadtstraße gesichtet wurde. Offenbar wurden auch Personen gefährdet, welche nur durch Wegspringen eine Kollision verhindern konnten. Vermutlich gefährdete der BMW-Fahrer durch sein Fehlverhalten noch weitere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte und Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

B47/Walldürn-Rippberg: Kontrollmaßnahmen anlässlich des Sicherheitstages

Das Polizeirevier Buchen führte am Dienstag, anlässlich des Nationalen Sicherheitstages, verstärkte Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 47, bei Walldürn-Rippberg durch. Im Zeitraum von 9 Uhr bis 12 Uhr konnten, auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 3913, 46 Fahrzeuge kontrolliert werden. Dabei wurden 11 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Sieben Verkehrsteilnehmer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell