Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht in Neudörnfeld

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen stellte ein Bewohner der Hauptstraße in Neudörnfeld eine beschädigte Schranke an seiner Grundstückseinfahrt fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer wollte mutmaßlich dort wenden und kollidierte hierbei mit der Schranke. Anschließend entfernte er sich pflichtwidrig vom Unfallort. Der Sachschaden an der Schranke beträgt 200 Euro. Am Unfallort konnten Teile einer Rücklichtverkleidung festgestellt werden.

