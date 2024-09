Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstahl aus Lkw

Weimar (ots)

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem geparkten Lkw in der Aralallee in Mellingen ca. 120 Liter Diesel im Wert von ca. 170 Euro. Ein Sachschaden am Tankdeckel entstand nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell