POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Erfolgreiche Kontrollmaßnahmen im Rahmen des Nationalen Sicherheitstages

Heilbronn: Starke Präsenz der Ordnungshüter für ein sicheres Heilbronn

Am gestrigen Dienstagabend beteiligte sich das Polizeipräsidium Heilbronn mit zahlreichen Kräften am Nationalen Sicherheitstag. Ziel war es, durch abgestimmte Kontrollmaßnahmen die Sicherheit in der Heilbronner Innenstadt weiter zu stärken und insbesondere gegen Verstöße in den Bereichen der Betäubungsmittelkriminalität und des unerlaubten Arzneimittelhandels vorzugehen - sowie Verstöße gegen das Waffengesetz konsequent zu ahnden. Auch die Einhaltung der Regelungen innerhalb der Waffen- und Messerverbotszone war Schwerpunkt der Kontrollen. Zwischen 17:20 Uhr und 18:00 Uhr wurde zu Beginn starke Präsenz auf dem Marktplatz gezeigt. Einsatzkräfte des Heilbronner Polizeireviers wurden hierbei durch die Polizeihundeführerstaffel, den KOD und Vertreter der Waffenbehörde unterstützt. In einem festgelegten Kontrollbereich wurden rund 50 Personen kontrolliert. Dabei konnten mehrere Verstöße festgestellt und verfolgt werden: - Ein 21-Jähriger führte rund 23 Gramm Marihuana in mehreren verkaufsfertigen Plomben mit sich. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. - Eine Person führte widerrechtlich verschreibungspflichtige Arzneimittel mit sich. Auch hier wurde eine Anzeige gefertigt. - Eine Person wurde wegen des Besitzes von Amphetamin angezeigt. Im Anschluss wurde der Bereich mit Rauschgiftspürhunden abgesucht. Zwischen 18:15 Uhr und 18:50 Uhr kontrollierten zivile und uniformierte Kräfte den Bahnhofsbereich und den Stadtgarten an der Harmonie. Dort wurden abermals zahlreiche Personen überprüft. Dabei wurden unter anderem folgende Verstöße festgestellt: - Ein Mann hielt sich unerlaubt entgegen der aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen im Stadtgebiet Heilbronn auf. - Einige Personen wurden wegen Verstößen gegen ihr Innenstadt-Aufenthaltsverbot und Missachtung der Platzverweise angezeigt. - Eine Zivilstreife wurde im Zuge des Einsatzes durch einen Angehörigen der Szene beleidigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. - Zwei E-Scooter-Fahrer wurden wegen fehlendem Versicherungsschutz belangt, in einem weiteren Fall wurde eine offenbar unterschlagene ÖPNV Fahrkarte sichergestellt. - Drei weitere Personen müssen, aufgrund des Besitzes von Amphetamin, mit Anzeigen rechnen. Insgesamt wurden im Laufe des Einsatzes elf Ermittlungsverfahren und sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch das Referat Prävention der Polizei Heilbronn war zum Bürgerdialog mit einem Informationsstand auf dem Marktplatz vertreten. Von 8 Uhr bis 11 Uhr konnten Bürgerinnen und Bürger Fragen zu verschiedensten Themen, von aktuellen Betrugsmaschen bis hin zu Fragen rund um die Sicherheit ihres Fahrrades, stellen.

Landkreis Heilbronn: Polizei zieht positive Bilanz für den Landkreis

Am Dienstag beteiligten sich zahlreiche Polizeidienststellen im Landkreis Heilbronn am länderübergreifenden Sicherheitstag 2025 mit verstärkten Kontrollmaßnahmen. In Eppingen führte das Polizeirevier im Stadtgebiet und den Teilorten umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden unter anderem neun Geschwindigkeitsverstöße, sechs Handyverstöße sowie fünf Gurtverstöße festgestellt. Ein Fahrer führte sein Fahrzeug ohne im Besitz des erforderlichen Führerscheins zu sein. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Heilbronner Straße in Eppingen wurde ein Fahrzeug mit 92 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Außerdem wurde der Eppingen Weiherpark im Rahmen der Kontrolle des Jugendschutzgesetzes bestreift. Dabei wurde bei einem Minderjährigen eine E-Shisha beschlagnahmt. Am Abend wurden zudem Schulen im Stadtgebiet mit einem Zivilfahrzeug bestreift. Beamte des Polizeipostens Bad Rappenau führten in mehreren Bereichen von Bad Rappenau ebenfalls intensive Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. In Neckarsulm bestreiften Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers gemeinsam mit der Bundespolizei Heilbronn und der Polizeihundeführerstaffel Buchen die Bahnhöfe in Neckarsulm und Bad Friedrichshall sowie die Bahnstrecke nach Möckmühl. Insgesamt wurden 44 Personen und sechs Fahrzeuge kontrolliert. Festgestellt wurden unter anderem ein Fall von Unterschlagung, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie mehrere verkehrsrechtliche Beanstandungen. Das Polizeirevier Weinsberg konzentrierte sich am Vormittag auf die Überwachung des Schulwegs in Weinsberg, Ilsfeld und Beilstein. In Weinsberg wurde hierbei ein Kind auf einem E-Roller festgestellt, der erst ab einem Alter von 14 Jahren geführt werden darf. Im Falle eines Unfalles hätte dies möglichweise zur Folge, dass die Haftpflichtversicherung Regressansprüche gegenüber dem Halter oder der Halterin geltend macht. Ansonsten ergaben sich keine nennenswerten Beanstandungen. Auch der Verkehrsdienst Weinsberg beteiligte sich mit einer groß angelegten Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 293 auf Höhe der Otto-Konz-Brücke in Heilbronn. Von 3.415 gemessenen Fahrzeugen überschritten 243 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In sechs Fällen war ein Fahrverbot die Folge. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 103 km/h bei erlaubten 50 km/h. Das Polizeirevier Lauffen führte am Brackenheimer Bürgerzentrum gezielte Fahrradkontrollen durch. Bei 68 kontrollierten Radfahrern wurden keinerlei Verstöße festgestellt. Darüber hinaus kontrollierten die Beamtinnen und Beamten im Stadtgebiet von Brackenheim Mofa- und Rollerfahrer. Bei einem Kraftrad wurden nicht zugelassene Fahrzeugteile festgestellt, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Insgesamt zieht das Polizeipräsidium Heilbronn eine positive Bilanz aus den Kontrollen, da sich der Großteil der Kontrollierten an die gesetzlichen Vorgaben hielt. Nichtsdestotrotz zeigen die festgestellten Verstöße, dass gezielte Kontrollmaßnahmen weiterhin notwendig sind, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und Verkehrsteilnehmer für bestehende Regeln zu sensibilisieren.

