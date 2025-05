Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Wertheim: Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Main-Tauber-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in Wertheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 19-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr gegen 15:45 Uhr die Maintalstraße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in die Dietenhaner Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW Touran, der von einem 50-Jährigen gesteuert wurde. Der VW kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des abbiegenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Touran nach links von der Fahrbahn geschleudert, rutschte eine Böschung hinab und kam in einer Hecke zum Stehen. Der 50-jährige Fahrer des VW und der 18-jährige Beifahrer im Mercedes mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 36.000 Euro. Die Maintalstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergung zeitweise gesperrt werden.

