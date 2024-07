Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Hünxe (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. Juli) ereignete sich auf der Gahlener Straße in Gartrop-Bühl ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Menschen Verletzungen zuzogen.

Ein 44-jähriger Mann aus Schermbeck war gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto auf der Gahlener Straße in Fahrtrichtung Schermbeck unterwegs. Unmittelbar vor ihm fuhr eine Motorradfahrerin in gleicher Fahrtrichtung, die im weiteren Verlauf abbremste, um in eine Einfahrt abzubiegen.

Der 44-Jährige bremste sein Auto daraufhin ebenfalls ab.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein 21-jähriger Mann aus Schermbeck mit seinem Auto auf das Auto des 44-Jährigen auf, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere-, der 44-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Auto des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen und abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat geführt und dauern derzeit an.

