POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zivilcourage gezeigt - Leben gerettet, Einbruch, Frau angegriffen, Automaten aufgebrochen

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Beherztes Eingreifen eines Zeugen rettet Mann das Leben Bereits vergangenen Donnerstag rettete das beherzte Eingreifen eines Zeugen vermutlich das Leben eines Mannes in Heilbronn. Kurz nach 17 Uhr standen ein 37-Jähriger und ein 42-Jähriger mit ihrem jeweiligen Fahrzeug an einer roten Ampel in der Gottlieb-Daimler-Straße. Als diese auf Grün schaltete, blieb das erste Fahrzeug an der Lichtzeichenanlage aus für die Zeugen nicht ersichtlichen Gründen stehen. Daher fuhren die beiden Männer langsam an dem stehenden Pkw vorbei und beiden fiel auf, dass der Fahrer des Autos auf seinem Sitz zur Seite gekippt war und augenscheinlich ein medizinischer Notfall vorlag. Die Männer zögerten nicht lange, zogen den 52-jährigen, bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Während der 37-Jährige mit der Reanimation begann, informierte der 42-Jährige die Rettungsleitstelle und gab die von den Sanitätern am Telefon erhaltenen Handlungsanweisungen an den Jüngeren weiter. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte setzte der Jüngere die Reanimationsmaßnahmen fort und rettete dem Mann so vermutlich das Leben. Der 52-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Obersulm-Sülzbach: Zeugen nach Einbruch gesucht Am Mittwochvormittag verschaffte sich ein Unbekannter unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Sülzbach. Gegen 11:20 Uhr ertappte die Bewohnerin des Gebäudes im Sülzbacher Weg einen ihr unbekannten Mann im Erdgeschoss. Als sie ihn ansprach, gab er an, lediglich Arbeit zu suchen und flüchtete. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte im Anschluss nicht zum Auffinden des Mannes. Wer hat zur Tatzeit rund um den Sülzbacher Weg verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07130 4009370 an den Polizeiposten Obersulm.

Heilbronn: Unbekannte schlagen auf Frau ein - Wer hat etwas gesehen Am Mittwochabend wurde in Heilbronn eine Frau von zwei Unbekannten angegriffen. Die 20-Jährige war gegen 22 Uhr zu Fuß in der Gartenstraße unterwegs, als sie auf Höhe eines Nagelstudios von Hinten angegangen und geschlagen wurde. Als die junge Frau zu Boden ging, flüchteten die beiden dunkel gekleideten Unbekannten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun mögliche Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht Zu Wochenbeginn brachen Unbekannte zwei Zigarettenautomaten in Heilbronn auf. Zwischen Dienstag und Mittwoch machten sich der oder die Täter mit roher Gewalt an den Automaten in der Hans-Seyfer-Straße zu schaffen und hebelten die Geldeingabefächer auf. Wieviel Bargeld erbeutet wurde ist derzeit noch unklar. Die Zigaretten verblieben im Automat. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

