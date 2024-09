Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach einem Verkehrsunfall zwischen Güterzug und Sattelzug in Schmelz

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Saarbrücken / Schmelz (ots)

Letzten Donnerstag (12. September 2024) ereignete sich gegen 10:25 Uhr an einem defekten Bahnübergang in der Saarbrücker Straße in 66839 Schmelz ein Unfall zwischen einem roten LKW (Zugmaschine mit Anhänger)und einem Güterzug.

Der LKW wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 100.000 Euro. Der Fahrer des Lastwagens wurde vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können,sich unter der 0681/962-2210 oder per E-Mail an lpp214@polizei.slpol.de mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

