POL-ME: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer schwer verletzt - 2505043

Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer schwer verletzt - 2505043

Velbert (ots)

In Velbert kam es am Sonntag (11. Mai 2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Dieser wurde dabei schwer verletzt. Am Auto entstand ein hoher Sachschaden.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:30 Uhr stieß der Fahrer eines Hyundai Tucson beim Abbiegen an der Ampelkreuzung Nierenhofer Straße/Rottberger Straße mit einem 37-jährigen Radfahrer zusammen, der in Richtung Velbert Langenberg unterwegs war. Nach eigenen Angaben blendete die tief stehende Sonne den Autofahrer.

Da der Radfahrer schwer verletzt wurde, wurde er von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 80-jährige Fahrer des Hyundai blieb unverletzt, allerdings entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Rottberger Straße in Fahrtrichtung Essen für den Verkehr gesperrt.

