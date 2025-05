Polizei Mettmann

POL-ME: Handtasche entrissen - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2505041

Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat am Freitagmittag (9. Mai 2025) ein bislang noch unbekannter Täter einer Seniorin die Handtasche entrissen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11:55 Uhr war die 75-jährige Langenfelderin zu Fuß mit ihrem Fahrrad vom Langenfelder Markt über die Hauptstraße in Richtung Bachstraße gegangen. Als sie den Fußgängerüberweg an der Ecke Bachstraße / Hauptstraße erreichte, näherte sich ihr dann eigenen Angaben zu Folge von hinten ein Mann auf einem Fahrrad. Dieser entriss ihr die von ihr am Lenker mitgeführte Handtasche und flüchtete anschließend auf seinem Fahrrad in Richtung Bachstraße.

Etwa drei Stunden später brachte die Langenfelderin, die bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt wurde, den Sachverhalt bei der Langenfelder Polizeiwache zur Anzeige. Leider konnte sie keine Täterbeschreibung abgeben, außer, dass der Mann etwa 40 Jahre alt gewesen sein soll.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Freitagmittag in Langenfeld einen verdächtigen Mann auf einem Fahrrad oder gar den Vorfall selbst beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell