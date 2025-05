Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2505038

Haan / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

In der Zeit von Mittwoch, 7. Mai 2025, 18:45 Uhr bis Donnerstag, 8. Mai 2025, 6:45 Uhr kam es in Haan-Gruiten zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Toyota Corolla parkte sein Auto in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand in der Bergstraße und bemerkte bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug einen Schaden am linken Frontstoßfänger. Der Sachschaden beträgt nach vorläufiger Einschätzung rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 8. Mai 2025, bemerkte ein Langenfelder einen Schaden an seinem Auto, einem roten Porsche Macan. Zwischen 10 Uhr und 10:50 Uhr stellte der Fahrer den Porsche zunächst auf einem Supermarktparkplatz an der Langenfelder Schneiderstraße ab, anschließend parkte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Hardt. Wieder zu Hause, bemerkte der Porschefahrer einen Schaden in der geschätzten Höhe von 1.500 Euro am hinteren rechten Stoßfänger.

Bereits am Freitag, 2. Mai 2025, ereignete sich in Langenfeld eine weitere Verkehrsunfallflucht. Zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug dabei einen Zaun an einem Grundstück auf der Düsseldorfer Straße und verursachte einen Schaden in Höhe von geschätzt 1.000 Euro. Die Polizei stellte am Zaun gelben Lackabrieb fest. Eine Zeugin beobachtete im Unfallzeitraum ein gelbes Fahrzeug, möglicherweise von einem Zustelldienst.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

