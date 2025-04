POL-HOM: Diebstahl von Bausand im Mandelbachtal Erfweiler-Ehlingen

Blieskastel (ots) - Am Abend des 12.04.2025 kommt es gegen 21:30 Uhr in der Bezirksstraße in Niederwürzbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidiert ein grauer SUW mit Homburger Kreiskennzeichen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher flüchtet daraufhin mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden ...

