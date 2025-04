Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel Ortsteil Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am Abend des 12.04.2025 kommt es gegen 21:30 Uhr in der Bezirksstraße in Niederwürzbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidiert ein grauer SUW mit Homburger Kreiskennzeichen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Unfallverursacher flüchtet daraufhin mit seinem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden an dem anderen Fahrzeug zu kümmern. Durch die Kollision entsteht erheblicher Sachschaden an dem geparkten PKW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell