Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung 13 jährige Sarah Michelle Heckel (insb. Rücknahme Lichtbild)

Homburg (ots)

Bitte um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 13-jährigen Sarah Michelle Heckel.

Die am 11.04.2025 durch die Polizei Homburg gesuchte 13-Jährige wurde am heutigen Morgen in Homburg wohlbehalten angetroffen und in die Obhut der Eltern übergeben.

