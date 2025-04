POL-HOM: Diebstahl eines Wohnwagens

Kirkel (ots) - Am Samstag, den 05.04.2025, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 114 in Kirkel-Limbach. Der Fahrer eines Smart mit Homburger-Kreiskennzeichen befuhr die L 114 von Bayrisch Kohlhof kommend in Fahrtrichtung Kirkel-Limbach. Unmittelbar hinter der dortigen Autobahnbrücke und vor der Einmündung der Straße "An der Kolonie", hatte der Fahrer des Smart Hindernisse in ...

mehr