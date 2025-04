Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am Samstag, den 05.04.2025, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 114 in Kirkel-Limbach. Der Fahrer eines Smart mit Homburger-Kreiskennzeichen befuhr die L 114 von Bayrisch Kohlhof kommend in Fahrtrichtung Kirkel-Limbach. Unmittelbar hinter der dortigen Autobahnbrücke und vor der Einmündung der Straße "An der Kolonie", hatte der Fahrer des Smart Hindernisse in Form von geparkten Fahrzeugen auf seiner Fahrspur, weshalb er einen Teil der Gegenfahrbahn nutzen musste. Hierbei kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Smart und einem entgegenkommenden weißen SUV. Nach der Kollision hielten beide Fahrer zunächst an, der Fahrer des Smart verständigte die Polizei. Währenddessen sammelte der Fahrer des SUV seine Fahrzeugteile ein, stieg in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine Personenbeschreibung des Fahrers des weißen SUV: Männlich, ca. 35-45 Jahre alt, Glatze, dunklerer Hauttyp, ca. 1,75 - 1,85m groß, normale Statur. Der SUV dürfte am vorderen linken Kotflügel beschädigt sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder auch der Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell