POL-HOM: Sachbeschädigung im Blumengarten Bexbach

Mandelbachtal (ots) - Am 04.04.2025, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Einmündungsbereich L 107 / Adenauerstraße in Mandelbachtal-Ormesheim. An vorgenannter Örtlichkeit missachtet die Fahrerin eines SUV die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin, welche daraufhin stark abbremsen musste und zu Fall kam. Nach ...

mehr