Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Mandelbachtal-Ormesheim

Mandelbachtal (ots)

Am 04.04.2025, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Einmündungsbereich L 107 / Adenauerstraße in Mandelbachtal-Ormesheim. An vorgenannter Örtlichkeit missachtet die Fahrerin eines SUV die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin, welche daraufhin stark abbremsen musste und zu Fall kam.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es nicht zur Berührung zwischen Pkw und Fahrrad. Die Fahrradfahrerin wurde nach dem Sturzgeschehen mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) oder der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell