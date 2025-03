Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Nach Vorfahrtsverstoß die Nerven verloren

Frankenthal (ots)

Am Abend des 28.03.25 kam es in der Wormser Straße in Frankenthal zwischen 2 Verkehrsteilnehmern zu einer Bedrohung und Beleidigung. Auslöser für die Auseinandersetzung war, dass ein 29-jähriger Autofahrer einem 21-jährigen Fahrzeugführer an einer Kreuzung beinahe die Vorfahrt genommen hatte. Daraufhin verfolgte der 21-jährige den anderen Verkehrsteilnehmer. An einer roten Ampel stieg der 21-jährige aus, begab sich zu dem Auto des 29-jährigen, bedrohte ihn mit einer Axt und beleidigte ihn. Anschließend entfernte sich der 21-jährige von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte der 21-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Bei ihm wurden eine Axt und eine Machete sichergestellt. Gegen den 21-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

