POL-PDLU: Verkehrsunfall während Verkehrsunfallaufnahme 28.03.2025

Speyer (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle kurz hintereinander ereigneten sich am Freitagnachmittag an der gleichen Örtlichkeit. Zunächst war gegen 15:46 Uhr eine 51-jährige aus Östringen mit ihrem PKW auf der Landauer Straße unterwegs und wollte nach links auf die B39 in Richtung Hockenheim einbiegen. Dabei übersah sie den aus Richtung B9 entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer aus Freisbach und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch Polizeistreifen eine Fahrspur gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Daraufhin kam es gegen 16:34 Uhr im Bereich der Unfallörtlichkeit erneut zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger aus Harthausen war mit seinem PKW dort unterwegs und bremste stark ab. Ein nachfolgender 61-jähriger Motorradfahrer aus Römerberg konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Fahrzeug auf. Er verletzte sich im Rahmend des Zusammenstoßes leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Mögliche Zeugen der Verkehrsunfälle werden gebeten, sich telefonisch (06232-1370) oder per Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen.

