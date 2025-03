Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal/Kleinniedesheim - Trunkenheitsfahrten zur Tageszeit

Frankenthal (ots)

Am Morgen des 28.03.25 stellte Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei Einfahrt auf ein Werksgelände Alkoholgeruch bei dem anliefernden LKW-Fahrer fest und informierten die hiesige Dienststelle. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort einen Atemalkoholgehalt von 0,96 Promille fest. Dementsprechend wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den 45-jährigenLKW-Fahrer aus Neustadt an der Weinstraße, erwartet ein Bußgeld, sowie ein mindestens 4 wöchiges Fahrverbot. Noch tiefer ins Glas, hatte ein 40-jähriger PKW Fahrer aus Kleinniedesheim geschaut. Nach einem Hinweis konnte die Streife den Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift antreffen, wo ein Atemalkoholgehalt von 2,14 Promille festgestellt wurde. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

