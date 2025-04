POL-HOM: Verkehrsunfallflucht am La-Baule-Platz in Homburg

Homburg (ots) - In der Nacht vom 02.04.2025 auf den 03.04.2025 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße in 66424 Homburg/ Kirrberg. Hierbei wurde Schmuck aus dem Anwesen entwendet. Anschließend entfernte sich der/die Täter vermutlich in das angrenzende Waldgebiet. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung ...

mehr