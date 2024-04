POL-FR: Schluchsee: Mutmaßlicher Wolf auf B500 überfahren

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 16.04.2024, gegen 18.15 Uhr, soll in der Ortmattstraße in Brombach ein 39 Jahre alter Mann von zwei unbekannten Männern zu Boden gestoßen worden sein. Die Unbekannten sollen mit einem Stock auf den am Boden liegenden 39-Jährigen eingeschlagen haben. Auch sei er von den Unbekannten getreten worden. Danach flüchteten die Unbekannten in ...

