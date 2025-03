Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Geparkter Pkw stark beschädigt - weiterer Beteiligter unbekannt

Freiburg (ots)

In der Zeit von Montagabend, 03.03.2025 bis Dienstagmorgen 04.03.2025, hat im Einmündungsbereich der Breite Straße und der Bahnhofstraße in Tiengen ein unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw stark beschädigt. Der am rechten Fahrbahnrand zu Beginn der Breite Straße abgestellte Pkw wurde mutmaßlich durch einen Lkw oder dergleichen im Heckbereich stark beschädigt. Auf Grund einer im dortigen Bereich befindlichen Baustelle in der Bahnhofstraße ist es nicht auszuschließen, dass ein Lkw oder Anhänger beim Rangieren oder Einbiegen das geparkte Auto gestreift und beschädigt haben könnte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0 bittet mögliche Beteiligte oder Zeugen des Vorfalles, sich zu melden.

