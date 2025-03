Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich wegen Katze mit Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Nach eigenen Angabe habe ein 24-jähriger Pkw-Fahrer einer Katze ausweichen müssen und kollidierte deshalb im weiteren Verlauf mit einem geparkten Pkw. Der 24-Jährige befuhr am Dienstag, 04.03.2025, gegen 21.45 Uhr, die Zeppelinstraße, als er in Höhe des Bahnhofes Lörrach-Stetten einer Katze ausweichen musste und nach links lenkte, wo er mit einem geparkten Pkw kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralles kollidierte der geparkte Pkw mit einem weiteren geparkten Pkw. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Alle drei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

