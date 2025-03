Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Einbruch bei der Feuerwehr - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 02.03.2025, 18.00 Uhr bis Dienstag, 04.03.2025, 13.45 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Plexiglasscheibe aus einem Rolltor heraus, um in das Gebäude der Feuerwehr in der Rümminger Straße zu gelangen. Aus zwei Feuerwehrfahrzeugen wurden zwei Hydraulikaggregate, eine Rettungsschere und weitere Rettungsgeräte entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden. Zum Abtransport des Diebesgutes müsste ein Fahrzeug benutzt worden sein.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können.

