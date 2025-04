POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Mandelbachtal (ots) - Zwischen dem 11.04.2025 und dem 12.04.2025 wurde in Ormesheim in der Kapellenstraße ein PKW mit Farbe besprüht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg Telefon: 06841/1060 E-Mail: ...

