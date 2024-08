Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Jugendheim/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ermittelt, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (08.08.) in ein Jugendheim im "Grüner Weg" eingebrochen sind. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und ließen anschließend Kopfhörer und Pfandflaschen mitgehen.

Hinweise zu den Tätern und dem Sachverhalt werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen.

