POL-ME: Wahllos Passanten angegriffen: Polizei fasst 36-Jährigen - 2505035

In Hilden hat am Donnerstagmorgen (8. Mai 2025) ein 36-jähriger Deutsch-Pole einen Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er zuvor wahllos Passanten in der Innenstadt körperlich angegriffen hatte. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 36-Jährige gegen 9:40 Uhr mit seinem Fahrrad durch Hilden gefahren und hatte hierbei mehrere Passanten angegriffen. So gab er an der Bushaltestelle "Hagelkreuz" einem 84-Jährige grundlos eine Kopfnuss. Der Senior alarmierte anschließend die Polizei und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei war schnell vor Ort und konnte den Tatverdächtigen, einen 36 Jahre alten Deutsch-Polen, im Rahmen der Fahndung nur wenige Minuten später in der Nähe stellen und festnehmen. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille (0,75 mg/l).

Noch während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort meldeten sich dann noch zwei weitere Geschädigte bei der Polizei: Demnach hatte der Mann an der Neustraße auf eine 75-jährige Hildenerin und am Warrington-Platz auf einen 19-jährigen Hildener eingeschlagen. Beide wurden leicht verletzt und gaben an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen.

Die Konsequenzen für den 36-Jährigen:

Der in Langenfeld gemeldete Mann musste mit zur Wache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde der Langenfelder nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wurden zudem entsprechende Verfahren eingeleitet.

