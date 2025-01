Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wesel (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Schermbecker Landstraße (B58) in Wesel. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Wesel befuhr die Schermbecker Landstraße aus Richtung Hünxe kommend in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe der Obrighovener Straße geriet ihr Pkw aus bislang ungeklärter Ursache über die Mittellinie in die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte frontal mit dem Pkw eines 63-jährigen aus Hünxe. Der 63-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 40000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schermbecker Landstraße zwischen der BAB A3-Anschlußstelle Wesel / Schermbeck und der Kreuzung Am Schornacker komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Um 18:00 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

