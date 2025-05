Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - 2505039

Wülfrath (ots)

In Wülfrath kam es am Samstagmittag (10. Mai 2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Diese wurden beide leicht verletzt - zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war gegen 13:35 Uhr ein 84-jähriger Velberter mit seinem VW Tiguan über die Rohdenhausener Straße in Richtung Meiersberger Straße gefahren. Als er die Kreuzung mit der Meiersberger Straße erreichte und dann in die Straße "Obschwarzbach" einbiegen wollte, hielt er zunächst an einem Stop-Schild an. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr er dann jedoch in die Kreuzung ein, ohne auf den von links kommenden vorfahrtsberechtigten BMW 530D eines 62-jährigen Wülfrathers zu achten. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die beiden Beteiligten wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht schwerer verletzt und mussten nur ambulant behandelt werden - der Velberter im Krankenhaus, der Wülfrather lediglich vor Ort.

Allerdings entstand an ihren Autos ein erheblicher Sachschaden - so waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten polizeilichen Schätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 45.000 Euro belaufen. Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort und musste die Kreuzung für die Dauer der Aufnahme für den Verkehr sperren.

