POL-CUX: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der BAB 27

Cuxhaven (ots) - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus Geestland/Debstedt. In der Zeit vom 11.02, 19 Uhr bis 12.02., 10.30 Uhr ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Langener Straße 91 in Geestland. Unbekannte Täter warfen einen Stein durch ein rückwärtiges Küchenfenster und gelangten so ins Gebäude. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten diverse ...

