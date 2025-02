Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. In der Zeit vom 11.02, 19 Uhr bis 12.02., 10.30 Uhr ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Langener Straße 91 in Geestland. Unbekannte Täter warfen einen Stein durch ein rückwärtiges Küchenfenster und gelangten so ins Gebäude. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten diverse Gegenstände. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Langener Straße gemacht haben, sich beim PK Geestland (04743-9280) zu melden. Insbesondere sind Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben, von Bedeutung.

