Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stuhl in Kapelle in Brand gesetzt

Zülpich (ots)

Unbekannte setzten am Montag (4. März) gegen 14.15 Uhr ein Sitzpolster in einer Kapelle in der Straße Am Bildchen in Zülpich in Brand.

Die Unbekannten stellten zuvor ein Teelicht auf das Sitzpolster eines in der Kapelle befindlichen Stuhls.

Das Sitzpolster geriet aufgrund des brennenden Teelichtes in Brand.

Eine Zeugin bemerkte die Rauchentwicklung und löschte den Brand mit einer Gießkanne.

Bei dem Brand wurden der Stuhl sowie Bodenfliesen der Wand beschädigt.

