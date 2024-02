POL-DU: Neumühl: Ohne Führerschein unterwegs - Polizisten stoppen Verkehrsrowdy

Duisburg (ots) - Aktuell läuft ein Polizeieinsatz auf der Dahlstraße in Marxloh. Die Einsatzkräfte wurden gegen 12 Uhr alarmiert, weil zwei Kinder schwer verletzt worden sind; sie retteten sich in eine nahegelegene Schule. Sie werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Polizisten haben einen 21-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, die Schüler attackiert ...

