POL-DU: Marxloh: Zwei Kinder schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Hünxe/Duisburg (ots) - Der 50-jährige dringend Tatverdächtige, der am Samstagvormittag (24. Februar, 10:30 Uhr) seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen in einem Imbiss auf der Hünxer Straße in Drevenack getötet haben soll, sitzt seit heute in Untersuchungshaft. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft ...

mehr