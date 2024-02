Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg - Folgemeldung: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hünxe/Duisburg (ots)

Der 50-jährige dringend Tatverdächtige, der am Samstagvormittag (24. Februar, 10:30 Uhr) seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen in einem Imbiss auf der Hünxer Straße in Drevenack getötet haben soll, sitzt seit heute in Untersuchungshaft.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg nahm eine Mordkommission der Duisburger Polizei die Ermittlungen auf. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige stellte sich am Montagmittag selbst bei der Polizei. Auf einem Rastplatz an einer Autobahn bei Münster konnte er widerstandslos festgenommen werden.

Das Amtsgericht Dinslaken verkündete heute den bereits gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erlassenen Haftbefehl wegen des Vorwurfs des Mordes.

Die Ermittlungen - insbesondere zu den Hintergründen der Tat - dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell