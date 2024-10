Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Person, PKW bleibt auf Dach liegen

Speyer (ots)

Am Dienstagnachmittag, um ca. 14:45 Uhr missachtete ein 52-jähriger PKW-Fahrer im Kreuzungsbereich der Josef-Schmitt-Straße / Gerhart-Hauptmann-Straße / Schandenstraße die Vorfahrt (rechts vor links) eines 45-jährigen PKW-Fahrers. Der 52-jährige fuhr in der Josef-Schmitt-Straße in Richtung Burgstraße, der bevorrechtigte 45-Jährige kam von der Gerhart-Hauptmann-Straße und stieß im Kreuzungsbereich gegen mit der linken Front seines PKW gegen die rechte Seite des anderen PKW. Hierdurch geriet der PKW des 52-Jährigen ins Schleudern und drehte sich um mehrere Achsen, schlussendlich blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Der 52-Jährige befreite sich eigenständig aus dem Fahrzeug und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell