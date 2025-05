Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 3. Mai 2025, gegen 15:37 Uhr, kam ein bisher unbekannter Autofahrer im Bereich der Mörikestraße, nahe der Hermann-Hesse-Straße, von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Fahrzeug gegen ein Gebüsch und einen Fahrradständer. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Fahrer noch wenige Meter weiter und hielt an. Im Auto befanden sich zwei Personen. Einer der Männer stieg aus und flüchtete zu Fuß, während der andere das Fahrzeug in Richtung Speyerer Straße weiterfuhr, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Eine Zeugin konnte das Kennzeichen des Autos notieren. Die beiden Männer waren etwa 20 Jahre alt. Einer trug eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt und hatte blonde Haare. Die zweite Person hatte dunkle Haare und war mit einem Trikot bekleidet. Die Polizei ermittelt nun, um den verantwortlichen Fahrer zu identifizieren, und bittet weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell