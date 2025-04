Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Unfälle an bekannter Unterführung

An der bereits überregional bekannten Bahnunterführung in der Klosterstraße im Teilort Ennetach blieb sowohl am Donnerstag, als auch am Freitag ein Fahrzeug hängen, nachdem die jeweiligen Fahrzeugführer die Höhenbeschränkung von 2,10 Meter missachtet haben. Am Donnerstagmittag versuchte eine 39-Jährige mit ihrem Skoda samt Anhänger die Unterführung zu passieren. Nachdem der Anhänger höher war als die Durchfahrtshöhe, entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Anhänger musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Am Freitagvormittag versuchte ein 22-Jähriger Fahrer eines Renault Master durch die Unterführung zu kommen, was auf Grund der Fahrzeughöhe ebenfalls nicht gelang. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro. Der Renault war jedoch noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der jeweilige Schaden an der Brücke dürfte als gering einzuschätzen sein. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld.

