Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.04.2025

Weingarten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Zwei Personen bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat Ermittlungen gegen einen 32-Jährigen eingeleitet, der am frühen Freitagmorgen zwei Personen im Alter von 31 Jahren schwer verletzt haben soll. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge kam es gegen 2 Uhr zwischen dem Tatverdächtigen und seiner 31-jährigen Ex-Partnerin in einer Gaststätte in der Heinrich-Schatz-Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife war der 32-Jährige zunächst nicht mehr vor Ort. Als die 31-Jährige das Lokal gegen 2.30 Uhr verließ, traf sie erneut auf den Tatverdächtigen. Dieser ging auf die Frau zu und verletzte sie mit einem Messer. Die 31-Jährige konnte schwer verletzt flüchten. Mehrere Personen, die sich zuvor ebenfalls in der Gaststätte befunden hatten, versuchten, den 32-Jährigen aufzuhalten. Dabei wurde ein 31 Jahre alter Mann aus der Gruppe ebenfalls mit dem Messer verletzt. Beide Opfer wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung ihrer schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei unmittelbar nach der Tat festgenommen. Er wurde am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erließ. Der 32-jährige serbische Staatsangehörige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat dauern derzeit an.

Oberamtsanwalt Sascha Musch, Tel. 0751/806-0

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

